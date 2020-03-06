Препарат Тамифлю – противовирусное средство, которое может похвастаться простотой применения и широкой популярностью. Препарат доступен во многих аптеках и имеет несколько аналогов, как по составу, так и по эффекту.

Состав препарата

Препарат тамифлю имеет в своем составе только одно активное действующее вещество – это осельтамивир. Этот компонент обладает проитвовирусным действием, обеспечивает эффекты от препарата.

Помимо основного компонента в состав медикамента входит ряд вспомогательных веществ. Среди них:

крахмал;

повидон К30;

тальк;

желатин;

краситель и др.

Важно! Вспомогательные вещества не оказывают каких-либо эффектов на организм. Они только помогают сохранить форму капсул, увеличивают срок их годности.

Существует также порошок, предназначенный для приготовления суспензии. В нем несколько иные вспомогательные вещества.

Дозировка, формы выпуска и производители

Капсулы Тамифлю – препарат, который выпускается только в одной дозировке. Капсула содержит 75 мг активного вещества.

Помимо капсул в продаже также можно найти порошок, предназначенный для приготовления суспензий. Эта форма препарата считается детской.

Производством Тамифлю занимаются:

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.;

Каталент Германия Шорндорф ГмбХ;

Сенекси CAC.

Важно! Основной производитель препарата находится в Швейцарии. Российские фирмы препарат с торговым названием Тамифлю на рынок не выпускают.

Терапевтическое действие (от чего таблетки)

Тамифлю – препарат, предназначенный для лечения и профилактики гриппа, независимо от его штамма. В состав медикамента входит осельтамивир – вещество, которое ингибирует ряд веществ, важных для вирусов в процессе их размножения. В отсутствии этих веществ размножение вирусных агентов становится невозможным, и наступает излечение от патологии.

Показания, противопоказания и побочные действия

Препарат Тамифлю, как и любой другое лекарственное средство, имеет ряд своих показаний, противопоказаний и побочных эффектов. Ознакомиться с ними можно, прочитав инструкцию по применению медикамента.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Лечение гриппозной инфекции у взрослых и детей старше года Индивидуальная непереносимость компонентов Тамифлю Тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, вздутие живота Профилактика вируса группа у взрослых и детей, находящихся в группах повышенного риска заболеваемости гриппом Тяжелая почечная недостаточность Бронхит, сухость в носу, нозофарингит, боли в спине, мышечные боли, головокружения, бессонница Профилактика гриппа у детей старше 1 года жизни Возраст ребенка менее 1 года Зуд, сыпь, ангионевротический отек

Важно! Лекарство Тамифлю не запрещено полностью для назначения беременным и кормящим женщинам, однако использовать его необходимо с осторожностью в этот период.

Инструкция по применению

Инструкция по применению капсул Тамифлю не представляет сложностей. С ней необходимо ознакомиться, прежде чем начинать лечение с помощью медикамента.

Общие рекомендации

Капсулы Тамифлю требуется с осторожностью назначать пациентам, страдающим от почечной недостаточности, а также тем, у кого диагностирована терминальная стадия печеночной недостаточности. Коррекция дозы для пожилых пациентов не предусмотрена.

Если нет возможности использовать Тамифлю в капсулах, а порошка для приготовления суспензии нет под рукой, допускается вскрытие желатиновой капсулы. Полученный из капсулы порошок высыпают на любое сладкое блюдо, чтобы скрыть горький вкус.

Важно! Алкоголь и Тамифлю совмещать не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на функции почек.

Помните, что медикамент способен вызывать нежелательные явления со стороны нервной системы, а потому садиться за руль после его применения необходимо с осторожностью.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Лекарство Тамифлю рекомендуется начинать применять не позже, чем через 1 суток после появления первых симптомов. Существует разница в режиме дозирования:

для лечения взрослым и детям старше 12 лет назначают 75 мг препарата дважды в сутки, курс лечения составляет 5 дней;

для профилактики после контакта с больными этой же возрастной группе назначается 75 мг 1 раз в день на 10 дней;

во время сезонной эпидемии профилактику можно проводить в течение 6 недель.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

Препарат Тамифлю не предназначен для лечения детей, которым еще не исполнился 1 год. Для детей старше года дозировка рассчитывается в зависимости от возраста и веса, исходя из следующих рекомендаций:

15 кг или менее – 30 мг раз в день;

От 16 до 23 кг 45 мг 1 раз в сутки;

24-40 кг – 60 мг единократно.

Если ребенку более 8 лет или его масса тела превышает 40 кг, разрешается давать ему 75 мг препарата один раз в день.

Для правильного дозирования суспензии лучше всего использовать шприц и руководствоваться рекомендациями лечащего врача.

Аналоги лекарства

Аналоги препарата Тамифлю – те лекарства, которые либо имеют сходный состав, либо могут применяться по аналогичным показаниям, но в качестве действующего вещества имеют другой компонент.

Аналоги по действующему веществу

Лекарство Тамифлю не имеет аналогов по действующему веществу. Медикаменты, имеющие в составе осельтамивир, не выпускаются на сегодняшний день, исключая препарат с оригинальным названием.

Аналоги по эффекту

Аналогов по эффекту у Тамифлю довольно много. Эти препараты похожи по рекомендациям по применению, но отличаются по основному активному компоненту. Это значит, что в их состав входит не осельтамивир. К таким аналогам относят:

Ацикловир, имеющий в составе одноименное действующее вещество (препарат в основном используется в лечении и профилактике герпеса, но при других вирусных инфекциях также может применяться);

Ребетол – средство, имеющее в своем составе рибавирин, также относящийся к группе противовирусных лекарств;

Цимевен – средство, в состав которого входит ганцикловир в качестве основного действующего вещества;

Валтрекс – медикамент, имеющий в составе валацикловир и др.

Запомните! Решив заменить Тамифлю на аналог по эффекту, стоит предварительно проконсультироваться с врачом. Замена не всегда возможна.

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Тамифлю – медикамент, пользующийся популярности среди пациентов и врачей.

Доктора отмечают, что препарат выпускается хорошего качества, легко переносится, редко вызывает нежелательные эффекты. Также Тамифлю эффективен, и врачи это признают.

Пациенты также упоминают, что Тамифлю легко переносится, редко вызывает какие-либо реакции, вынуждающие прекратить прием лекарства. Также больные отмечают его эффективность в борьбе с гриппом.

Где купить Тамифлю?

Лекарство Тамифлю не является очень дешевым. 10 капсул с дозировкой в 75 мг могут стоить от 1000 до 1200 рублей, в зависимости от аптечной сети, города, где покупается лекарство.

Важно! Несмотря на относительно-высокую цену, препарат является эффективным, и отказываться от лечения с его помощью по возможности не стоит.

Видео о приеме препарата

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Выводы