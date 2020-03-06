Препарат Тамифлю – противовирусное средство, которое может похвастаться простотой применения и широкой популярностью. Препарат доступен во многих аптеках и имеет несколько аналогов, как по составу, так и по эффекту.
Состав препарата
Препарат тамифлю имеет в своем составе только одно активное действующее вещество – это осельтамивир. Этот компонент обладает проитвовирусным действием, обеспечивает эффекты от препарата.
Помимо основного компонента в состав медикамента входит ряд вспомогательных веществ. Среди них:
- крахмал;
- повидон К30;
- тальк;
- желатин;
- краситель и др.
Важно! Вспомогательные вещества не оказывают каких-либо эффектов на организм. Они только помогают сохранить форму капсул, увеличивают срок их годности.
Существует также порошок, предназначенный для приготовления суспензии. В нем несколько иные вспомогательные вещества.
Дозировка, формы выпуска и производители
Капсулы Тамифлю – препарат, который выпускается только в одной дозировке. Капсула содержит 75 мг активного вещества.
Помимо капсул в продаже также можно найти порошок, предназначенный для приготовления суспензий. Эта форма препарата считается детской.
Производством Тамифлю занимаются:
- Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.;
- Каталент Германия Шорндорф ГмбХ;
- Сенекси CAC.
Важно! Основной производитель препарата находится в Швейцарии. Российские фирмы препарат с торговым названием Тамифлю на рынок не выпускают.
Терапевтическое действие (от чего таблетки)
Тамифлю – препарат, предназначенный для лечения и профилактики гриппа, независимо от его штамма. В состав медикамента входит осельтамивир – вещество, которое ингибирует ряд веществ, важных для вирусов в процессе их размножения. В отсутствии этих веществ размножение вирусных агентов становится невозможным, и наступает излечение от патологии.
Показания, противопоказания и побочные действия
Препарат Тамифлю, как и любой другое лекарственное средство, имеет ряд своих показаний, противопоказаний и побочных эффектов. Ознакомиться с ними можно, прочитав инструкцию по применению медикамента.
|Показания
|Противопоказания
|Побочные эффекты
|Лечение гриппозной инфекции у взрослых и детей старше года
|Индивидуальная непереносимость компонентов Тамифлю
|Тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, вздутие живота
|Профилактика вируса группа у взрослых и детей, находящихся в группах повышенного риска заболеваемости гриппом
|Тяжелая почечная недостаточность
|Бронхит, сухость в носу, нозофарингит, боли в спине, мышечные боли, головокружения, бессонница
|Профилактика гриппа у детей старше 1 года жизни
|Возраст ребенка менее 1 года
|Зуд, сыпь, ангионевротический отек
Важно! Лекарство Тамифлю не запрещено полностью для назначения беременным и кормящим женщинам, однако использовать его необходимо с осторожностью в этот период.
Инструкция по применению
Инструкция по применению капсул Тамифлю не представляет сложностей. С ней необходимо ознакомиться, прежде чем начинать лечение с помощью медикамента.
Общие рекомендации
Капсулы Тамифлю требуется с осторожностью назначать пациентам, страдающим от почечной недостаточности, а также тем, у кого диагностирована терминальная стадия печеночной недостаточности. Коррекция дозы для пожилых пациентов не предусмотрена.
Если нет возможности использовать Тамифлю в капсулах, а порошка для приготовления суспензии нет под рукой, допускается вскрытие желатиновой капсулы. Полученный из капсулы порошок высыпают на любое сладкое блюдо, чтобы скрыть горький вкус.
Важно! Алкоголь и Тамифлю совмещать не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на функции почек.
Помните, что медикамент способен вызывать нежелательные явления со стороны нервной системы, а потому садиться за руль после его применения необходимо с осторожностью.
Рекомендуемая дозировка и режим приема
Лекарство Тамифлю рекомендуется начинать применять не позже, чем через 1 суток после появления первых симптомов. Существует разница в режиме дозирования:
- для лечения взрослым и детям старше 12 лет назначают 75 мг препарата дважды в сутки, курс лечения составляет 5 дней;
- для профилактики после контакта с больными этой же возрастной группе назначается 75 мг 1 раз в день на 10 дней;
- во время сезонной эпидемии профилактику можно проводить в течение 6 недель.
Лекарство для детей: инструкция и дозировка
Препарат Тамифлю не предназначен для лечения детей, которым еще не исполнился 1 год. Для детей старше года дозировка рассчитывается в зависимости от возраста и веса, исходя из следующих рекомендаций:
- 15 кг или менее – 30 мг раз в день;
- От 16 до 23 кг 45 мг 1 раз в сутки;
- 24-40 кг – 60 мг единократно.
Если ребенку более 8 лет или его масса тела превышает 40 кг, разрешается давать ему 75 мг препарата один раз в день.
Для правильного дозирования суспензии лучше всего использовать шприц и руководствоваться рекомендациями лечащего врача.
Аналоги лекарства
Аналоги препарата Тамифлю – те лекарства, которые либо имеют сходный состав, либо могут применяться по аналогичным показаниям, но в качестве действующего вещества имеют другой компонент.
Аналоги по действующему веществу
Лекарство Тамифлю не имеет аналогов по действующему веществу. Медикаменты, имеющие в составе осельтамивир, не выпускаются на сегодняшний день, исключая препарат с оригинальным названием.
Аналоги по эффекту
Аналогов по эффекту у Тамифлю довольно много. Эти препараты похожи по рекомендациям по применению, но отличаются по основному активному компоненту. Это значит, что в их состав входит не осельтамивир. К таким аналогам относят:
- Ацикловир, имеющий в составе одноименное действующее вещество (препарат в основном используется в лечении и профилактике герпеса, но при других вирусных инфекциях также может применяться);
- Ребетол – средство, имеющее в своем составе рибавирин, также относящийся к группе противовирусных лекарств;
- Цимевен – средство, в состав которого входит ганцикловир в качестве основного действующего вещества;
- Валтрекс – медикамент, имеющий в составе валацикловир и др.
Запомните! Решив заменить Тамифлю на аналог по эффекту, стоит предварительно проконсультироваться с врачом. Замена не всегда возможна.
Мнения о лекарстве врачей и пациентов
Тамифлю – медикамент, пользующийся популярности среди пациентов и врачей.
Доктора отмечают, что препарат выпускается хорошего качества, легко переносится, редко вызывает нежелательные эффекты. Также Тамифлю эффективен, и врачи это признают.
Пациенты также упоминают, что Тамифлю легко переносится, редко вызывает какие-либо реакции, вынуждающие прекратить прием лекарства. Также больные отмечают его эффективность в борьбе с гриппом.
Где купить Тамифлю?
Лекарство Тамифлю не является очень дешевым. 10 капсул с дозировкой в 75 мг могут стоить от 1000 до 1200 рублей, в зависимости от аптечной сети, города, где покупается лекарство.
Важно! Несмотря на относительно-высокую цену, препарат является эффективным, и отказываться от лечения с его помощью по возможности не стоит.
Видео о приеме препарата
Выводы
Тамифлю – противовирусное средство, используемое в лечении и профилактике вируса гриппа. Препарат не относится к категории дешевых, однако отличается хорошей переносимостью, эффективен в борьбе с заболеванием.